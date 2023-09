Peste suina, raccolta funghi consentita anche ai non residenti

Buone notizie per i cercatori di funghi. Con la nuova ordinanza, firmata dal commissario straordinario per l'emergenza peste suina, Vincenzo Caputo, sparisce il divieto per la raccolta funghi per i non residenti nell'area rossa (Zona II).

I contenuti del provvedimento sono stati illustrati dal consigliere regionale, Alessio Piana. "La nuova ordinanza - spiega Piana - ribadisce ancora con maggior chiarezza che anche in zona infetta, rispettando le prassi di bio sicurezza (cambio calzature/sanificazione ecc) tutte le forme di caccia, a eccezione di quella al cinghiale, potranno essere svolte. Per il cinghiale sarà possibile attivare il depopolamento".

"È specificato inoltre - prosegue Piana -, che potranno essere utilizzati cani sia per l'addestramento, che durante l'attività venatoria. A ulteriore sostegno dell'impiego dei cani sia per la caccia che per il depopolamento è stato inserito un apposito allegato (n. 4) contenente un protocollo finalizzato alla prevenzione del rischio di eventuale veicolazione del virus tramite il cane. Nella zona I (sorveglianza) si potrà cacciare anche il cinghiale con autoconsumo dello stesso, dopo le verifiche sanitarie, che potrebbero essere effettuate a campione e non su tutti gli animali abbattuti".

"È ribadita la possibilità - chiarisce Piana - di avvalersi dei cacciatori formati sulla bio sicurezza (bioregolatori) per l'attività di depopolamento, che, sia per la zona infetta che per quella di sorveglianza, potrà essere svolta anche oltre il periodo 1 ottobre 31 gennaio. A tal fine sarà istituito anche un elenco nazionale dei bioregolatori al quale ci si potrà iscrivere. È prevista la creazione di strutture per lo stoccaggio e la raccolta di cinghiali catturati e non abbattuti nell'immediato, in vista del loro abbattimento/macellazione. Grazie a tale previsione potrebbero venire ripristinati i recinti di addestramento per cani da cinghiale al momento inattivi e senza animali dentro".

"L'allegato I dell'ordinanza - prosegue Piana - è rimasto invariato rispetto a quello precedente (Linee guida per le misure di biosicurezza per gli abbattimenti nelle zone sottoposte a restrizione per Psa) e quindi possiamo decisamente dare per superati i problemi legati a trasporto, campionamento e stoccaggio che abbiamo avuto durante la scorsa stagione".

"Importanti per i cinghialisti - spiega ancora Piana - le modifiche dell'allegato 3 (Linee guida per la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale in zona di restrizione II). Sono state mantenute le due fasce di differenziazione degli interventi ma la cosiddetta 'fascia A' è passata da 15 a 10 km dal confine esterno della zona infetta con possibilità alle Regioni di derogare in base alle caratteristiche orografiche e all'interno della stessa sarà possibile intervenire anche con i cani. Quindi in tutta la zona infetta (fascia A e B) il depopolamento potrà essere effettuato con i cani".

"Infine - conclude il consigliere regionale -, è stata inserita in maniera esplicita la possibilità di compiere depopolamento in tutte le aree protette a ogni livello e quindi anche all'interno dei Parchi naturali nazionali e regionali indipendentemente dall'esistenza di un piano di controllo del cinghiale approvato dagli enti di gestione e nei soprassuoli boscati percorsi dal fuoco negli ultimi 10 anni".