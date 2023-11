Funghi velenosi raccolti al parco e cucinati, due intossicate

Dopo un pranzo a base di funghi due cugine di circa 70 anni sono finite all'ospedale per una grave intossicazione, una a Genova e una a Sassari, dove la seconda si era diretta dopo il pranzo, sentendosi poi male nella notte.

È successo nei giorni scorsi e i 'colpevoli' sembrano essere degli esemplari di Lepiota josserandii o Lepiota subincarnata, che una delle due donne aveva raccolto in un parco cittadino e poi cucinato. Una, come detto è subito partita per la Sardegna, l'altra ha cominciato ad accusare dolori addominali, nausea e vomito, sintomi successivamente accusati anche dalla cugina. Le due si sono rivolte agli ospedali che le hanno ricoverate facendo scattare il protocollo da intossicazione da funghi.

Fabrizio Boccardo, micologo genovese, ha lanciato l'allarme sui social: "In questi giorni questo piccolo fungo è invasivo nei prati di parchi e giardini cittadini della Liguria, a seguito delle abbondanti piogge. Si tratta di un fungo potenzialmente mortale. Proprio ieri si è verificato un avvelenamento a Genova, la settimana scorsa lo stesso è avvenuto a Imperia. Fate attenzione a non confonderlo con Marasmius oreades, la "gamba secca" che ne condivide l'habitat e che spesso nasce frammisto".