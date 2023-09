Fungaiolo si perde nei boschi, salvato dai vigili del fuoco nella notte

Era uscito di casa per trascorrere una domenica in cerca di funghi, ma non ha più fatto ritorno allarmando i famigliari, l'uomo di 87 anni che è stato soccorso dai vigili del fuoco nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre.

La ricerca dei soccorsi è iniziata per le 21 e il fungaiolo è stato ritrovato per le 3,15 del mattino nei boschi di Caprili, a Montebruno, infreddolito e dolorante dopo una caduta di circa 3 metri in un dirupo.

Sul posto anche gli uomini del soccorso alpino Cnsas e della Volontari Soccorso Alta Valtrebbia.