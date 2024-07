Bimba morta in piscina, lunedì il funerale: lutto cittadino a Sestri Levante

Il Comune di Sestri Levante ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di lunedì 15 luglio 2024, giorno in cui verranno celebrati i funerali di Yasmine Mekkaoui, la bambina di sette anni morta venerdì 5 luglio dopo essere caduta in piscina a Sesta Godano, nello spezzino.

Cinque persone indagate dopo la tragedia

Dopo la tragedia la procura di La Spezia ha indagato cinque persone, il bagnino e le quattro educatrici che accompagnavano il gruppo di bambini del centro estivo nella gita.

Lutto cittadino: minuto di silenzio e serrande abbasstate

Il Comune di Sestri Levante ha disposto, attraverso un'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio, che le bandiere esposte nelle sedi comunali siano a mezz’asta per tutta la giornata del 15 luglio e che gli uffici comunali osservino un minuto di silenzio alle ore 14. Cittadini, titolari di attività commerciali e produttive e associazioni del territorio vengono inoltre invitati a esprimere partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività e a sospendere le attività rumorose che possano intralciare il rito funebre.

Il funerale a Sestri Levante

In segno di raccoglimento e di rispetto viene anche chiesto ai negozianti di abbassare le saracinesche durante la cerimonia di commiato che avrà luogo presso il centro giovanile 'Casette Rosse', in via Bruno Prim.

Bimba morta in piscina: la ricostruzione

La bimba che partecipava al centro estivo di Sestri Levante, si trovava in acqua quando è stata notata esanime: un'educatrice si è tuffata e con l'aiuto del bagnino ha iniziato le manovre di respirazione e rianimazione con l'aiuto di un defibrillatore. Per farle riprendere il battito sono occorsi cinquanta minuti. Infine sono arrivati i soccorsi e la piccola è stata trasportata al Gaslini con l'elicottero dei vigili del fuoco. Poi la disperata corsa in ospedale, il ricovero in terapia intensiva con i genitori sempre al capezzale. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, le condizioni erano parse gravissime sin da subito e la piccola è deceduta.

