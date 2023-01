Morto dopo incidente in canoa, fissata la data dei funerali di Andrea Demattei

"Andrea, come ogni ragazzo, era pieno di gioia ed allegria, lo saluteremo tutti insieme cercando di onorare queste doti, e tutta la vitalità della sua età; lo faremo sabato 21 gennaio ore 11, al campetto da Basket sul lungomare Kennedy a Riva Trigoso (a levante). Sarà anche disponibile un microfono, per chi vorrà condividere questo momento". È lo zio Federico Stagnaro ad annunciare via social la data dei funerali di Andrea Demattei, il 14enne morto in seguito ad un incidente in canoa nel fiume Entella a Chiavari.

Dopo l’autopsia, che è stata effettuata ieri, la procura ha dato il via libera alla famiglia per procedere con l’ultimo saluto e la famiglia ha scelto una cerimonia laica alla quale potranno partecipare tutti coloro che hanno conosciuto il ragazzo. Il feretro del 14enne sarà posizionato nel campetto di basket sul lungomare di Riva Trigoso a partire dalle 11 di domani per ricevere il saluto da parte del Comune, delle società sportive e dei compagni di scuola del liceo scientifico Natta-Deambrosis di Sestri Levante.

Ieri sera in consiglio comunale a Chiavari, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Andrea. Sono quattro le persone iscritte sul registro degli indagati per la morte di Andrea: i tre istruttori che hanno accompagnato i ragazzi, giovedì 12 gennaio, nel fiume Entella e il legale rappresentante della Shock Waves Sports di Sestri Levante, associazione per la quale il 14enne si stava allenando.