Lunedì i funerali di Stefano Picardo (e il suo fegato salva la vita a un uomo di 63 anni)

I funerali di Stefano Picardo - morto mercoledì 26 maggio in un incidente stradale a Moneglia - si terranno lunedì 31 maggio.

L'ex calciatore e allenatore, molto conosciuto nel mondo del calcio dilettantistico ligure, verrà salutato per l'ultima volta da amici e parenti alle 9 presso il campo sportivo comunale G. Sivori di Sestri Levante. La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori: durante la commemorazione verrà allestita una raccolta fondi in favore dell'impianto sportivo in ricordo di Stefano.

E, proprio grazie allo sportivo, un ligure potrà continuare a vivere: il fegato di Stefano è infatti stato donato a un paziente 63enne, giovedì, salvandogli la vita.

Stefano, classe 1974, che lascia moglie e tre figli, avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 24 luglio. Non si contano i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sulle pagine delle varie squadre. Prima d'intraprendere la carriera di allenatore, Picardo ha militato come giocatore in diverse squadre, fra cui Ligorna e Deiva. Attualmente allenava il Segesta.