In centinaia in piazza per l'ultimo saluto a Rosa Morlé, tra "Bella Ciao" e commozione

Occhi lucidi e voce rotta dall'emozione per ricordare Maria Rosa Morlé, storica assessora e vicepresidente del Municipio Ponente mancata il 16 giugno. Più di trecento persone, stamattina, si sono radunate prima nell'androne del Municipio e poi in piazza, a Voltri, per i funerali in forma civile di Morlè, in giunta per 15 anni con il centrosinistra.

In piazza il presidente del Municipio Guido Barbazza, gli ex presidenti che avevano avuto Morlè in giunta Claudio Chiarotti e Mauro Avvenente e tanti esponenti della politica cittadina dei più svariati schieramenti. Presenti anche i circoli Anpi di Pra', Pegli e Voltri, il personale del Municipio che ha lavorato con lei per tanti anni, esponenti del mondo animalista, comitati e associazioni del territorio e poi i coristi del teatro Carlo Felice - di cui lei ha fatto parte - che hanno intonato "Bella Ciao" con un quartetto d'archi.

L'orazione funebre è stata tenuta dalla consigliera comunale Rita Bruzzone: "Quando è mancato mio fratello Roberto (presidente del Municipio Ponente di cui Morlé era stata la vice, ndr) fu Rosa parlare al funerale. Non immaginavo di contraccambiare oggi" ha detto visibilmente emozionata.

Morlé è stata ricordata come "una combattente con grandi valori e una spiccata onestà intellettuale". Prima nelle file del Pci, Rifondazione Comunista e in ultimo nella lista Crivello in cui era stata eletta per il suo ultimo mandato, era dichiaratamente e orgogliosamente antifascista e vicina ai partigiani. Tante le sue battaglie per il territorio: "È stato fondamentale il suo contributo - ricorda Rita Bruzzone - per fermare l'espansione portuale a ponente anni fa, e per restituire Villa De Mari ai cittadini, donando bellezza e riportando la musica a Palmaro, una conquista di cui era particolarmente orgogliosa. Ancora oggi l'associazione MusicArt con i suoi eventi ha un successo straordinario".

Nonostante i problemi di salute, aveva partecipato alla manifestazione del ponente nel marzo 2023. Non solo: "A maggio di quest'anno - continua Bruzzone - quando si è tenuto il corteo dei comitati da tutta la Liguria, ci scrisse un messaggio dall'ospedale per dire 'sono con voi, sempre'. Ancora sabato è riuscita ad andare a votare, un diritto dovere a cui teneva moltissimo". E poi ancora: "Si è sempre battuta per chi aveva bisogno, non ha mai voltato le spalle a nessuno, sempre in direzione ostinata e contraria, senza venire mai meno alle sue convinzioni e mettendo il bene comune davanti a tutto e a tutti". Anni fa ci fu chi le disse che avrebbe dovuto lasciare spazio: "Se guardiamo alle sue battaglie - conclude la consigliera comunale - ci rendiamo conto che sono le nostre, non sono mai state così attuali. Il tempo di Rosa è adesso".

"Impegnata in prima linea in numerose battaglie in difesa del nostro territorio - ha aggiunto il presidente del Municipio Guido Barbazza - la ricordiamo con gratitudine per la sua opera ideativa, propulsiva e organizzativa per le serate musicali di Villa De Mari, portando cosi il teatro dell’opera a ponente per ben 17 anni". "Eravamo ideologicamente distanti ma tra noi c'è sempre stato rispetto: un qualcosa che troppo spesso oggi, specie tra i componenti più giovani dei vari gruppi politici, viene meno e impoverisce troppo la politica e il suo ruolo" è il commento della vice Lorella Fontana. Presente al funerale anche l'assessore Davide Siviero: "Una grave perdita per il Ponente e per il quartiere che più amava e che più l'amava, cioè Palmaro. Nonostante fossimo politicamente su schieramenti opposti, nessuno credo abbia mai messo in discussione la buona fede dell'altro per fare il bene della nostra piccola, vituperata comunità".

Il consiglio municipale nel pomeriggio si è poi aperto con un minuto di silenzio in suo ricordo.