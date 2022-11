Ucciso da una freccia, fissati i funerali di Javier Miranda

Il Comune di Genova ha deciso di assistere la famiglia di Javier Miranda sostenendo le spese del suo funerale attraverso la partecipata Asef.

La cerimonia funebre si svolgerà dopodomani, giovedì 10 novembre, alle 11.45 nella Chiesa di Santa Caterina di Portoria punto di riferimento per la comunità sudamericana a Genova.

Javier Alfredo Miranda Romero è stato ucciso da una freccia scagliata da Evaristo Scalco nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 novembre in piazza de Franchi mentre tornava dai festeggiamenti per la nascita del secondo figlio.

Nei giorni scorsi la comunità peruviana ha lanciato una raccolta di indumenti e generi di prima necessità per il neonato presso il bar El Kiosco di via Canevari, dove tanti amici e conoscenti si sono radunati tra le 10 e le 12 per manifestare la propria vicinanza alla vedova.