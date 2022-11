Infermiera morta in scooter a Pieve, fissati i funerali

Si svolgeranno domani, sabato 4 novembre alle 9, nella chiesa di Capreno, una frazione di Sori, i funerali di Claudia Parodi, la 54enne deceduta giovedì 27 ottobre a Pieve Ligure mentre si trovava alla guida del suo scooter e trasportava come passeggero il figlio 13enne, rimasto illeso ma sotto choc.

La pm di turno Silvia Saracino aveva deciso di non disporre l'autopsia. Le immagini riprese dalle telecamere posizionate vicino all'incrocio di Pieve Ligure avevano lasciato pochi dubbi sulla dinamica dell'incidente: la donna perde improvvisamente il controllo del mezzo prima di schiantarsi contro un'auto parcheggiata a bordo strada. Per le autorità sanitarie si sarebbe trattato di un malore.

Claudia Parodi lavorava come infermiera allo Scassi e aveva svolto questa professione per più di 25 anni, cambiando diversi istituti. Domani per l'estremo saluto il marito, i due figli, gli amici di sempre, i parenti e i colleghi che la ricordano come una grande professionista e straordinarie doti umane.