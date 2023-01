Femminicidio di Pontedecimo, fissata la data per il funerale di Giulia Donato

C'è una data per il funerale di Giulia Donato, uccisa il 4 gennaio nel suo appartamento a Pontedecimo dal compagno Andrea Incorvaia, il quale poi a sua volta si è tolto la vita.

L'ultimo saluto alla 23enne si terrà domani, martedì 10 gennaio, alle ore 11,30 nella chiesa di San Giacomo Maggiore, Pontedecimo: le spese della cerimonia saranno coperte da Generale Pompe Funebri. L'azienda si è attivata per dare un segnale contro i femminicidi, dopo aver saputo tra le altre cose della raccolta fondi - attiva in diversi esercizi di Pontedecimo - avviata dagli amici della ragazza per sostenere la famiglia in questo tragico momento.

Oggi, lunedì 9 gennaio, intanto, ci si ritroverà alle 18,30 al Wall of Dolls, l'installazione in via Cardinal Boetto contro la violenza di genere, per un ulteriore saluto a Giulia.

Rimane nel frattempo il riserbo sul funerale di Andrea Incorvaia.

Per quanto riguarda l'omicidio-suicidio, l'autopsia ha confermato che Giulia è stata uccisa da un colpo alla testa sparato da Andrea, guardia giurata (che, come sta emergendo in questi giorni, era in cura per depressione). I due avevano dormito insieme, poi la tragedia in mattinata, dopo che lui si era alzato per recarsi al lavoro mentre lei era ancora a letto. Le indagini cercheranno di fare luce sulle motivazioni del gesto, in ogni caso pare che i rapporti tra i due fossero molto tesi a causa della possessività di lui, come hanno confermato in questi giorni anche diversi amici di Giulia.