L'ultimo saluto a Gianfranco Angusti: da Bucci a Pinotti, da Cofferati a Burlando

Tante le personalità del mondo della politica e delle associazioni che, lunedì mattina, hanno salutato per l'ultima volta Gianfranco Angusti, mancato l'8 settembre a 78 anni dopo una lunga malattia. A omaggiare lo storico leader delle Officine Sampierdarenesi fin dalle 8 del mattino il sindaco di Genova Marco Bucci, l'ex ministro Roberta Pinotti, l'ex segretario generale Cgil Sergio Cofferati, il consigliere regionale Pippo Rossetti, l'ex presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, l'ex parlamentare Mario Tullo e l'ex consigliere regionale Ubaldo Benvenuti.

Il feretro è stato esposto dalle 8 del mattino al centro civico Buranello di Sampierdarena, per poi essere trasferito alle 11 da Asef in largo Gozzano, per la commemorazione laica. Infine, alle 12, il trasferimento al cimitero di Staglieno per la cremazione.

Tante le sue battaglie per il territorio, a cui era molto legato, tra cui - negli ultimi mesi - quella per ribadire il "no" di Sampierdarena ai depositi chimici, abbracciando la cosiddetta 'opzione zero'. A partire dagli anni ottanta Angusti è stato dirigente sindacale della categoria dei trasporti a livello locale e nazionale: la Filt Nazionale gli aveva attribuito la responsabilità della portualità. Sempre per conto della Filt Angusti nel 2000 aveva firmato il primo contratto unico dei porti ed era stato incaricato di seguire la costruzione del nuovo Porto di Gioia Tauro e aveva seguito nascita e trasformazione dell'ampliamento del porto di Voltri.