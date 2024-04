Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Gabriele Scazzola, morto dopo lo schianto in moto

Fiori bianchi, cuscini, corone e un grande candido cuore per celebrare la scomparsa di Gabriele Scazzola, imprenditore di 48 anni morto in seguito a un incidente stradale avvenuto la sera del 31 marzo in via Righetti, ad Albaro.

Nella chiesa di Santa Teresa, in via Pisa, gremita da amici e parenti, mercoledì mattina, alle 11,30, si sono celebrati i funerali dell’uomo. I famigliari, la compagna con il figlio e i genitori hanno addobbato la chiesa con grandi composizioni di rose e margherite bianchi.

Il parroco, don Michele Cavallero, ha celebrato la funzione dinnanzi alle tre navate colme di persone. "La vita di Gabriele non si ferma di qui – ha detto dal pulpito – ma prosegue nell’incontrare il Signore". Parole consolatorie e di speranza consegnate ai famigliari stretti intorno al feretro, nelle prime file della chiesa di Albaro: "Questa è una promessa – ha aggiunto – che dobbiamo saper cogliere".

Al termine della cerimonia, personale di Asef del Comune di Genova, ha condotto il feretro al cimitero di Staglieno per la cremazione e la successiva tumulazione.