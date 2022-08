Funerali di Franco Ardoino: l'abbraccio dei genovesi al celebre ristoratore

Si sono svolti questa mattina nella chiesa Nostra Signora della Consolazione di via XX Settembre i funerali di Franco Ardoino, titolare del ristorante Europa morto all'età di 77 anni nel giorno di Ferragosto.

A dargli l'ultimo saluto i familiari, nelle prime file, la moglie Giovanna, la figlia Cristina, la nipote Diletta e seduti poco dietro gli amici e i rappresentanti delle autorità politiche genovesi.

Franco Ardoino, insieme al fratello Giacomo, negli anni Sessante aveva avviato il locale nel salotto della Genova bene diventando, ben presto, punto di riferimento per la città frequentato da giornalisti, politici e calciatori. Franco era stato operativo anche a Confesercenti e nella Fondazione Carige, oltre che ricoprire in passato il ruolo di presidente del Civ Sestiere Carlo Felice.

Molti lo ricordano anche per le sue iniziativa solidali, come il Derby del Cuore allo stadio di Marassi per raccogliere fondi a favore del Gaslini.

La nota dell'Asef, azienda dei servizi funebri del Comune

"Politici della vecchia e della nuova Repubblica e molti giornalisti di ieri e di oggi, amici, ammiratori, clienti, si sono stretti stamani, in occasione del funerale, intorno ai famigliari di Franco Ardoino, scomparso a Ferragosto all’età di 77 anni, noto ristoratore genovese, titolare del ristorante Europa di Galleria Mazzini e vice presidente vicario di Confesercenti. Ardoino nel suo ristorante amava riunire, in occasione delle celebri partite di scopone scientifico, pubblici amministratori e potenti funzionari: intorno al tavolo al primo piano del ristorante si giocavano anche i destini della politica amministrativa genovese. Al funerale, affidato dai famigliari ad A.Se.F. del Comune di Genova, c’erano Giorgio Bornacin, già senatore di Alleanza nazionale, Paolo Lingua, ex caporedattore della Stampa e direttore di Tele Nord, l’assessore regionale Ilaria Cavo e la senatrice ed ex ministra della Difesa Roberta Pinotti, il consigliere comunale del Pd Claudio Villa, il direttore di Primocanale Matteo Cantile e il portavoce della Federazione italiana canottaggio Marco Callai. Poi avvocati, ex assessori comunali e provinciali, moltissimi amici tra cui numerosi appartenenti alle forze dell’ordine.

Le tre ampie navate della chiesa nel centro di Genova erano gremite. Sul feretro rose bianche e gialle: grande commozione al suo passaggio.

Dopo la cerimonia il feretro è stato trasferito al cimitero di Staglieno per la cremazione".