Folla al campo Italo Ferrando per l'ultimo saluto a Fabio Luccherino, camionista genovese morto sul lavoro

Folla commossa al campo sportivo Italo Ferrando dove sabato mattina si è svolto il funerale di Fabio Luccherino, camionista genovese morto a 49 anni in un incidente sul lavoro in Svizzera lo scorso 17 febbraio. Un migliaio di persone circa tra amici, parenti, colleghi, il mondo della Genova Calcio (di cui Luccherino era dirigente) e i membri della Filt Cgil per l'ultimo saluto.

Luccherino, che era anche dirigente della Genova Calcio, lascia una figlia, Asia e la compagna Raffaella.

L'uomo era rimasto schiacciato da un carico caduto dal camion che aveva portato nel Paese elvetico, nel cantone di Lucerna. Era inoltre molto noto nel mondo del calcio dilettantistico genovese per la sua storica militanza nella Genova Calcio.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni, tra cui quelli del sindacato: "Ogni volta che succedono queste tragedie, ormai troppo spesso, ci sembra di consumare un inutile rito quando diciamo che non si deve più morire sul lavoro e bisogna investire in sicurezza per evitarlo. Ma vogliamo continuare a farlo, anche se ci sembra di urlare al vento, visto che la strage continua. E lo dobbiamo a Fabio, ancora più forte di prima, diciamo: basta morti sul lavoro. A sua moglie e sua figlia vanno la nostra vicinanza e la promessa del supporto di tutta la Cgil per i momenti che le aspettano senza Fabio".