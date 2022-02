Albaro, folla di amici e parenti per l'ultimo saluto a "Sante"

Si sono presentati in centinaia per dare l'ultimo saluto a "Sante", il calciatore morto giovedì scorso nell'incidente stradale di via Toti.

Marco Santesaunio aveva compiuto 18 anni lo scorso 25 gennaio, militava nelle giovanili del Ligorna e giocava nelle fila della juniores nazionale come difensore aggregato alla prima squadra in serie D. Il ragazzo era molto conosciuto nel mondo del calcio dilettantistico come dimostrato dalla folla commossa che si è presentata al suo funerale questa mattina, sabato 12 febbraio, nella chiesa San Pietro di Albaro.

La polizia locale, poco prima dell'arrivo del feretro, ha dovuto chiudere via Nizza nel tratto tra via Cocito e via Trieste; traffico poi riaperto alle 13. Ad aspettare il giovane in prima fila gli amici che hanno liberato in aria palloncini bianchi e azzurri, i colori della sua maglia: "Chi lascia un segno indelebile non muore mai", hanno detto i compagni di squadra che continueranno a portare il suo nome nel cuore, prima di scendere in campo e non solo.