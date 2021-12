Esplode quadro elettrico nel palazzo delle assicurazioni: ascensori bloccati e fumo dai tombini

Paura in centro a cavallo dell'ora di pranzo, per un quadro elettirco esploso nel palazzo delle assicurazioni all'angolo tra via delle Casaccie e via 5 Maggio.

Alla base del guasto un cavo di media tensione incendiato, le persone hanno sentito un forte boato e visto il fumo uscire dalle grate del marciapiede. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prontamente domato l'incendio e il 118 ma fortunatamente non si registrano feriti.

I pompieri hanno anche dovuto attivare le manovre di emergenza per alcuni dipendenti rimasti bloccati all'interno degli ascensori fermi. È in corso l'intervento di Enel per riportare la corrente nella zona rimasta al buio.