Barca in fiamme alla deriva, occupanti si buttano in mare

Alta colonna di fumo nero di fronte a Multedo nella mattina di martedì 11 luglio.

Proviene da una barca a vela finita alla deriva in seguito a un incendio a bordo. Gli occupanti, per mettersi in salvo, si sono buttati in mare e sono già stati recuperati dai mezzi di soccorso: sarebbero in buone condizioni di salute.

In azione la motovedetta dei vigili del fuoco e l'elicottero dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e recuperare, successimente, l'imbarcazione. All'ingresso dell'imboccatura del porto di Sestri Ponente pronta anche un'ambulanza della Croce Verde pegliese per soccorrere i due naufraghi che, come detto, non sarebbero rimasti intossicati nè feriti.