Esce fumo dall'appartamento: paura nella notte

Attimi di paura a Sestri Levante nella notte tra mercoledì e giovedì, quando alcuni cittadini hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver visto del fumo uscire dalle finestre di un appartamento.

Sul posto sono accorsi i pompieri, ma per fortuna hanno verificato che si trattava di un falso allarme: si trattava di un cittadino che aveva bruciato della carta nel caminetto e l'operazione aveva causato parecchio fumo, per fortuna però non evoluto in incendio vero e proprio.

Insomma, qualche attimo di panico ma tutto è finito bene, e il padrone di casa non ha avuto bisogno di cure mediche.