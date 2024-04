Paura nella notte: fumo in casa, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, quando un uomo ha visto il suo appartamento riempirsi di fumo verso mezzanotte e mezza. È successo a San Fruttuoso, in via Berghini.

La causa sarebbe da ricercare in una serie di black out che hanno interessato diverse zone di Genova. In un appartamento, una persona aveva lasciato una pentola colma d'acqua sulla piastra a induzione che si è spenta. Quando la corrente si è riattivata, l'acqua bollente è uscita dalla pentola e, a contatto con la piastra, ha causato parecchio fumo allarmando il padrone di casa.

Sul posto anche la Croce Bianca Genovese e l'automedica Golf 1 ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.