Fumi delle navi e inquinamento, le risposte (e le soluzioni) del Comune

Vincenzo Falcone, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione sul tema dell'inquinamento cittadino causato dalle emissioni delle navi, chiedendo alla giunta di fare chiarezza sulle "problematiche causate dalle attività portuali, quali, ad esempio, le emissioni delle navi in manovra". Recentemente c'era anche stata una manifestazione dei cittadini.

Francesco Maresca, assessore al Porto, ha spiegato: "Una volta al mese il Comune di Genova riunisce un Tavolo sui fumi emessi dalle navi, a cui partecipano Arpal, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale e le compagnie di navigazione. In questi anni, siamo riusciti ad aumentare le risorse destinate ad Arpal per quanto riguarda la misurazione delle emissioni legate alle attività portuali. Da qualche tempo, il sindaco Bucci ha firmato con la Capitaneria di Porto un protocollo che consente, agli operatori e alle compagnie portuali, di cambiare il carburante utilizzato prima dell’ingresso in porto delle navi, al fine di diminuire l’inquinamento ambientale. Un accordo - ha detto ancora Maresca - di cui Genova fa parte insieme a Venezia e che dimostra l’impegno della nostra città nell’accelerare il percorso che, a livello nazionale, porterà a una nuova normativa in un senso ancora più restrittivo per quanto riguarda i carburanti utilizzati nel trasporto marittimo. Un traguardo importante al quale teniamo molto, in accordo con i comitati cittadini che ci chiedono di monitorare i livelli di inquinamento prodotto dalle navi per arrivare al livello degli altri porti europei. A ciò si aggiunge il tema strategico dell’elettrificazione, in particolare quella delle banchine: Genova sarà il primo porto completamente elettrificato, ma servirebbero contributi governativi agli armatori per favorire questo importante rinnovamento".

Matteo Campora, assessore a mobilità integrata e trasporti ha aggiunto: "A completamento di quanto affermato dal collega, le attività di efficientamento ambientale realizzate in ambito portuale sono molto importanti, essendo il nostro porto inserito all’interno della città e, al contempo, motore della nostra città. Così come è indispensabile portare avanti progetti, come quello dei Quattro Assi, legati all’elettrificazione del TPL. Una grande trasformazione che ci aiuterà a ridurre l’inquinamento, visto che a parte le attività portuali e le emissioni legate al riscaldamento, una componente importante dello smog presente in città va addebitata proprio al trasporto privato: di qui la necessità di fornire un’alternativa valida alla mobilità privata".

