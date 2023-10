Sul bus con le sigarette accese: una donna li rimprovera e viene ricoperta di insulti

Ancora episodi di violenza - questa volta verbale - sui bus Amt. Alle ore 13 circa, segnala Ugl Fna, su un mezzo della linea 356 al capolinea vicino alla stazione di Brignole, due ragazzi di nazionalità tunisina sono saliti a bordo accendendosi una sigaretta. Una signora presente li ha rimproverati, e si è sentita insultare pesantemente sotto gli occhi di altri passeggeri.

"Continuiamo a ribadire che siamo in piena emergenza sociale, servono investimenti straordinari destinati all'aumento di organici, servono veri e propri pattugliamento a bordo, l'anno scorso i carabinieri avevano messo in strada le squadre 'canguro' con risultati eccezionali" commenta Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl che ha annunciato la volontà di dichiarare ancora una volta sciopero con presidio.

Tra i problemi segnalati più volte dalla sigla sindacale, sempre in zona Brignole, il chiosco di piazza Verdi riservato al personale Amt che si allaga: "La vittoria tanto decantata sarebbe mettere un bus a disposizione ogni volta che c'è allerta o che piove? In un'era in cui si parla di tunnel subportuali, Amt non riesce a risolvere banalità come queste".