Fugge all'alt e sperona l'auto della polizia, ma scappando perde il portafogli con i documenti

Non solo non si è fermato all'"alt" della polizia, ma è anche fuggito speronando l'auto di servizio, scappando poi a piedi.

È successo venerdì mattina in via Tofane, dove un genovese di 36 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, a bordo di una moto e senza patente, per sfuggire agli agenti ha speronato l'auto di servizio, ed è poi scappato a piedi abbandonando il suo mezzo. Peccato che, nel farlo, ha perso una scarpa e soprattutto il portafogli con la carta di identità, grazie alla quale i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità del fuggitivo.

L'uomo è stato qundi denunciato, e anche sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita, per inottemperanza all'alt imposto da pubblico ufficiale, per fuga dopo incidente con danni a cose, e poiché sprovvisto della regolare revisione del mezzo.

Il motorino è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.