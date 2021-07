Fugge all'alt dei carabinieri ma viene intercettato dalla polizia

La notte scorsa un pregiudicato milanese 21enne, alla guida di una potente Audi, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che gli avevano intimato l’alt per un normale controllo, è fuggito a gran velocità.

I carabinieri hanno lanciato l'allarme e in poco tempo il veicolo è stato intercettato da una volante della Polizia e immediatamente raggiunto anche dai militari dell'Arma.

Una volta identificato il giovane conducente è risultato positivo al test alcolemico, è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e contestualmente gli è stata ritirata la patente e gli sono state contestate in via amministrativa ulteriori violazioni al Codice della Strada per la condotta di guida tenuta nella circostanza.