Fuga di gas a Nervi, un condominio evacuato

Allarme a Nervi per una fuga di gas in via del Commercio, nella tarda mattinata di oggi lunedì 19 febbraio: sul posto sono presenti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare in via precauzionale tredici persone.

Il gas metano, fuoriuscito dalla conduttura montante di alimentazione di un palazzo, ha completamente invaso l'intercapedine.

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare i tredici inquilini del condominio, situato in un punto particolarmente stretto della strada, e stanno prestando assistenza al personale Ireti che sta procedendo al ripristino della tubazione lesionata.