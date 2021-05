Fuga di gas a Santa Margherita, notte fuori casa per gli abitanti di un palazzo

Notte intensa per i vigili del fuoco di Rapallo. Le squadre sono intervenute intorno alle 22 di mercoledì 26 maggio 2021 in via Bozzo a Santa Margherita per una fuga di gas.

L'intero civico 43 è stato fatto sgomberare per precauzione. Si è poi scoperto che il gas usciva dalle fogne e sul posto sono arrivati anche i tecnici di Italgas, che hanno individuato la conduttura interessata dalla perdita.

Gli abitanti del palazzo sono stati fatti rientrare nelle loro case solo intorno alle 5.