Maxi fuga di gas in Valpolcevera, evacuato un asilo

Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in Valpolcevera per una grossa fuga di gas.

Per l'emergenza è stato attivato anche il nucleo Nbcr, nucleare batteriologico chimico radiologico, per cercare di indivuare con le sonde l'origine della perdita.

Evacuato, In via precauzionale, un asilo in via fratelli Cervi a Sant'Olcese. I tombini sono saturi di gas e potrebbero verificarsi incendi.

Notizia in aggiornamento.