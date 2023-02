Fuga di gas nel cantiere Esselunga: intervento dei vigili del fuoco

Fuga di gas nel cantiere Esselunga attivo nella zona di San Benigno. Nella tarda mattinata di giovedì 23 febbraio 2023 una tubazione del gas si è rotta e sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Coinvolta anche la stessa palazzina di comando dei pompieri di via Albertazzi, che è stata parzialmente evacuata. Il personale Ireti è al lavoro per la riparazione.

Sul fronte della viabilità è presente in via Balleydier la polizia locale con una pattuglia, ma alle ore 13:15 non risultano esserci strade chiuse.

Nei giorni scorsi c'era stato un incidente nel cantiere di San Benigno ed erano rimasti feriti tre operai.