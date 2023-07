Grossa fuga di gas: strada chiusa e treni fermi

Grossa fuga di gas a Busalla, nel pomeriggio di lunedì 24 luglio, lungo l'argine del torrente Scrivia nei pressi della raffineria Iplom senza coinvolgimento delle loro strutture e impianti.

Durante le operazioni di scavo in una area di cantiere, è stato danneggiato un tubo di media pressione a circa tre atmosfere di pressione.

In seguito alla grossa perdita, il capo squadra dei vigili sul fuoco di Bolzaneto, intervenuto per primo, ha chiuso il traffico sulla strada e parcheggio e, per sicurezza, la viabilità ferroviaria dalle 15,40 circa. I treni regionali possono subire ritardi e limitazioni di percorso.

Per chiudere la perdita i tecnici del gas giunti sul posto, dovranno effettuare un altro scavo per poter inserire nel tubo una sorta di tappo.

Per garantire la sicurezza durante i lavori i vigili del fuoco stanno prestando assistenza anche con un'altra squadra, una autobotte per la riserva idrica e il carro per il rischio chimico.