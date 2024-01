Maxi frode sull'Iva con sequestri per 40 milioni di euro: l'inchiesta parte da Genova

Sono partite da Genova le indagini della guardia di finanza su una maxi frode sull'Iva nel settore del commercio online di pneumatici. Le fiamme gialle, dalle prime ore di oggi, giovedì 25 gennaio, hanno individuato come responsabili cinque persone e una cooperativa con sede a Foggia. Ma soprattutto hanno sequestrato circa 40 milioni di euro (anche se si stima che il fatturato generato dagli indagati sia arrivato a circa 180 milioni).

Nell'ambito di questa operazione denominata "Pit stop", cinque persone sono gravemente indiziate dei reati di associazione a delinquere e frode fiscale, mentre la cooperativa foggiana (precisamente di Orta Nova) è indagata per responsabilità amministrativa.

L'indagine partita segnalando la mancanza dell'Iva sulla fattura

Tutto ha avuto inizio con l'esposto di un genovese e un foggiano che hanno segnalato alla finanza la mancanza dell'Iva sulla fattura, dopo l'acquisto di alcuni pneumatici online nel 2020. L'indagine si è allargata alla provincia di Foggia ed è diventata ben presto un caso molto complesso, interessando dieci Stati dell'Unione Europea e cinque extra Ue. Per la precisione, sono state coinvolte sette società formalmente ubicate in Spagna, Romania, Estonia, Ungheria e Bulgaria ma che, in realtà, venivano gestite dall'Italia tramite la cooperativa di Orta Nova, attraverso cui la rete gestiva una vasta attività di vendita online di pneumatici per auto e altri mezzi.

Sul campo per eseguire l'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Foggia - su richiesta della Procura Europea di Torino e con il supporto dell'ufficio centrale Eppo in Lussemburgo, le fiamme gialle dei comandi provinciali di Genova e Foggia e del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche.

A seguito di attività tecniche, accertamenti finanziari, analisi dei computer e dei telefoni sequestrati nel corso delle perquisizioni, i finanzeri hanno accertato che la cooperativa svolgeva tutte le attività direttive e amminisrative delle società collocate nei vari Paesi europei, e curava materialmente le vendite di pneumatici ai privati.

Come agiva la rete: società all'estero e fatture senza Iva

L'organizzazione agiva secondo uno schema ben consolidato: prima la creazione di società alle isole Canarie, alle quali erano formalmente riconducibili i siti di e-commerce per la vendita di pneumatici. Attraverso questi portali, gli utenti (prevalentemente cittadini italiani) ordinavano gli acquisti che venivano trasmessi a ulteriori società localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea (Romania, Estonia, Bulgaria e Ungheria) riconducibili agli indagati.

Queste ultime si occupavano di comunicare ai fornitori degli pneumatici - estranei alle frodi - l'ordine e la destinazione. La merce dunque veniva spedita dal fornitore reale al consumatore finale senza passare per le società formalmente coinvolte nella transazione. Le aziende delle Canarie, alla fine, spedivano ai clienti la fattura ma senza Iva.

Secondo i risultati delle indagini, dal 2017 l'organizzazione indagata ha generato un fatturato di circa 180 milioni di euro.

Questo schema avrebbe consentito non solo la sistematica disapplicazione dell'Iva in ciascuno dei Paesi europei coinvolti, con un'evasione quantificata in circa 40 milioni di euro, ma ha anche permesso agli indagati di praticare prezzi sensibilmente inferiori alle normali condizioni di mercato, distorcendo la libera concorrenza.

Giova ricordare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, dunque gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza di condanna definitiva.