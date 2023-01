In Liguria è arrivato l'inverno, fino a quando durerà il freddo

In Liguria è arrivato l'inverno. Nulla di strano visto che siamo a gennaio, ma è pur sempre una notizia dopo settimane con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Da qui fino a fine gennaio sembra che il termometro stenterà ad arrivare a 10°C. Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 gennaio, con -5.8, Calizzano (Savona) ha stabilito il record del freddo regionale. Di seguito il bollettino odierno di Arpal.

Previsioni meteo Liguria per martedì 17 gennaio 2023

Piogge sparse e rovesci al più moderati su BCE. Possibili deboli nevicate su E e su B interno con quota neve intorno ai 300m, su C interno con quota neve sopra 900-1000m. Possibili locali spolverate nevose su D anche a quote basse. Venti fino a forti da Sud-Ovest sui capi esposti di A (50-60 km/h), settentrionali su B in attenuazione dal pomeriggio. Moto ondoso in rapido e deciso aumento dal pomeriggio con mare fino ad agitato per onda lunga da SudOvest con periodo 11-12 secondi. Mareggiate diffuse e intense su tutte le coste.

Previsioni meteo Liguria per mercoledì 18 gennaio 2023

Possibili isolati e deboli rovesci più probabili sul Levante, che nelle zone interne a quote collinari potrebbero assumere carattere di spolverata nevosa. Ingresso di venti settentrionali forti rafficati in serata su AB. Ancora mare fino ad agitato per onda lunga da Sud-Ovest con periodo 11-12 secondi. Mareggiate diffuse e intense su tutte le coste. Mare in lenta scaduta dal tardo pomeriggio a partire da Ponente. Da sera locali disagio per freddo sul centro della regione.

Previsioni meteo Liguria per giovedì 19 gennaio 2023

Deboli e locali precipitazioni, anche a carattere nevoso per il deciso calo dello zero termico, più probabili sul CentroLevante. Venti settentrionali forti rafficati su AB, dove si segnala disagio fisiologico per freddo. Seguire i prossimi aggiornamenti.

La suddivisione in zone del territorio regionale