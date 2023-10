Frecce Tricolori: atteso passaggio sopra al cielo di Genova

Oggi, venerdì 6 ottobre 2023, intorno alle ore 11:30 è atteso il passaggio delle Frecce Tricolori sopra alla città di Genova. L'Aeronautica Militare festeggia il centenario e con la sua pattuglia acrobatica nazionale.

Fino a dicembre, in occasione dei trasferimenti, effettua un sorvolo su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la forza armata in questi cento anni di storia. Le Frecce Tricolori sono poi attese ad Andora per l'esibizione di domenica 8 ottobre 2023. Il sorvolo sopra alla città di Genova durerà circa cinque minuti.

Le Frecce Tricolori avevano realizzato uno spettacolo a Genova nello scorso mese di luglio. Un saluto all'Amerigo Vespucci in partenza per il giro del mondo e il al Grand Finale di The Ocean Race. Un altro evento era andato in scena a maggio 2022.