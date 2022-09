Madonna del Monte, dopo 578 anni i frati lasciano il convento

Domenica 25 settembre, in occasione della festa della Madonna del Monte i frati francescani - dopo ben 578 anni - saluteranno i fedeli e lasceranno il convento di Nostra Signora del Monte, a Genova.

"Cari amici - scrivono i religiosi della provincia di Sant'Antonio dei frati minori su un volantino - come già saprete il prossimo 25 settembre, festa della Madonna del Monte, si concluderà la nostra presenza al santuario. Desideriamo incontrarci ancora una volta con quanti hanno a cuore questo luogo per condividere questo passaggio importante e per illustrare le prospettive future per la vita del santuario".

L'appuntamento per parlarne è questa sera, domenica 18 settembre, alle 20,30 presso il santuario.

Per quanto riguarda la festa, domenica 25, alle ore 11 si terrà l'eucarestia presieduta da monsignor Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli. A seguire processione verso via del Monte con la partecipazione della banda Filarmonica di San Fruttuoso. Al termine, sul sagrato del santuario, benedizione della città.

Alle 17,30 rosario, e infine alle 18 eucarestia.