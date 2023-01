Ancora in ospedale i fratelli feriti da un petardo: lesione gravissima all'occhio e amputazione di una falange

Si trovano ancora all'ospedale Gaslini i due fratelli di Sestri Ponente feriti dallo scoppio di un petardo il 1 gennaio. I due ragazzini di 12 e 13 anni avevano fatto esplodere un botto sulle alture, ma si erano feriti: in un primo momento uno dei due era fuggito dopo l'esplosione nonostante si fosse fatto male a una spalla, mentre l'altro era rimasto ferito più gravemente a una mano e a un occhio.

A tre giorni dall'incidente, il fratello minore ha riportato una ferita alla spalla ma è clinicamente in via di dimissione. Il maggiore, invece, ha riportato una lesione gravissima all'occhio destro e una ferita complessiva alla mano sinistra, con sub amputazione della falange distale del primo dito.

Per quanto riguarda invece un altro piccolo gravemente ferito in questi giorni - quello del caso di Ventimiglia - anche lui si trova al Gaslini ed è attualmente in autonomia respiratoria, cosciente ed orientato, non richiede terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva per monitoraggio.