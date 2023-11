Nuova frana con persone isolate, tutti gli aggiornamenti

Ancora frane a Genova e nel territorio della Città Metropolitana. Dopo il crollo del muraglione a Castelletto in via Cabrini con una dozzina di appartamenti evacuati e quello di via Portazza a Quezzi, la pioggia incessante caduta dopo settimane di maltempo ha creato problemi anche a Trasta.

Frana in salita Cà dei Trenta: persone isolate

Nella serata di giovedì 9 novembre 2023 c'è stata una frana con l'asfalto che si è aperto in salita Cà dei Trenta. In Valpolcevera, sulle alture, sono quindi rimaste isolate una trentina di persone e l'asfalto della via si è aperto, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, nel corso della mattinata di venerdì verranno fatte, con la luce, le necessarie valutazioni sugli interventi necessari.

Muraglione crollato a Castelletto: 20 sfollati

Per quello che riguarda invece la situazione di Castelletto sono 20 le persone sfollate, tra cui tre minori e un soggetto fragile. L’assessore comunale alla Protezione Civile e Sicurezza Sergio Gambino ha spiegato: "Dodici hanno trovato un’altra sistemazione in autonomia: le altre otto sono ospitate nelle strutture messe a disposizione dal Comune di Genova. Per quanto riguarda l’area colpita dallo smottamento, che trattandosi di proprietà privata è fruibile e transitabile solo dai residenti della zona, ne è stato interdetto l’accesso tramite transennamento per la protezione degli stessi. A nome del Comune di Genova ringrazio il personale della Polizia Locale, di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i tecnici comunali impegnati nella messa in sicurezza della zona compresa tra la strada privata, via Cabrini, e quella pubblica, via Acquarone, e nell’assistenza alle persone sfollate".

Frana tra Uscio e Lumarzo

Nella mattinata di venerdì 10 novembre si è verificata un'altra frana, tra Uscio e Lumarzo, tecnici del Comune e vigili del fuoco si stanno recando sul posto per verificare la situazione.