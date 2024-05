Doppia frana a Rossiglione, il punto dopo due mesi: "Preoccupa lo svuotamento del versante"

Dopo le incessanti piogge di inizio marzo si era verificato un doppio cedimento a Rossiglione, in località Brigne, e la situazione a due mesi di distanza rimane ancora da ripristinare.

Il Comune sta intervenendo con due opere di messa in sicurezza in somma urgenza per mettere in salvo la strada che porta alla frazione.

"Sul primo collasso del sedime stradale - spiega l'amministrazione - stiamo completando un intervento di ricostruzione della viabilità a opera di una ditta locale". Sul secondo invece la situazione è più complicata: "Abbiamo appena installato un semaforo che regolerà la circolazione con senso unico alternato in attesa che possa intervenire la squadra di esperti rocciatori sul preoccupante svuotamento del versante che è stato analizzato tempestivamente dai nostri tecnici incaricati".