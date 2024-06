Frana tra Pentema e Torriglia: strada vicino alla riapertura, lavori anche a Boasi

Arrivano alcuni aggiornamenti dall Regione sulle frane che hanno recentemente interessato l'entroterra. Proseguono, infatti, i lavori per la messa in sicurezza.

Dovrebbe essere riaperta nei prossimi giorni, se non già venerdì 28 giugno, la strada comunale tra Torriglia e Pentema, interessata lunedì sera da una frana provocata dalle piogge intense dei giorni precedenti. Sul posto sono intervenuti i rocciatori e i tecnici per le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti e per la pulizia della carreggiata.

L’assessore regionale alla Protezione civile e difesa del suolo Giacomo Giampedrone è in costante contatto con il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami: "I temporali che si sono abbattuti su tutto il nord Italia hanno causato disagi - sottolinea Giampedrone -. In Liguria abbiamo avuto alcune situazioni gestibili, anche se con fronti discretamente importanti. Dobbiamo intervenire in fretta perché le strade alternative sono comunque pericolose. Col sindaco abbiamo fatto anche un monitoraggio per poter rispondere in modo efficace a eventuali esigenze legate ai servizi sociali. Speriamo di fare presto: i tecnici comunali hanno già concluso l’intervento di disgaggio e pulizia per consentire, in via eccezionale, il passaggio dei mezzi di soccorso. Nelle prossime ore proseguirà l’attività di monitoraggio sperando già domani o comunque nei prossimi giorni di poter ripristinare la viabilità, seppur con alcune prescrizioni".

Prosegue anche l’intervento sulla Sp77 per ripristinare la viabilità tra Ferriere e Boasi, interrotta anche in questo caso da una frana. Non risultano persone o comunità isolate.

"Certamente servono le risorse: abbiamo già stanziato 3 milioni e 850mila euro qualche settimana fa - conclude l’assessore Giampedrone - e la prossima settimana stanzieremo ulteriori 30 milioni di euro per interventi di contrasto al dissesto attraverso manutenzioni straordinarie dei rivi, delle sponde arginali, dei colatori minori di competenza dei comuni".