Maltempo, frane e alberi caduti: interventi dei vigili del fuoco

In seguito alle piogge intense delle ultime ore ci sono state ancora alcune frane e alberi caduti nella serata di martedì 25 giugno 2024.

I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle ore 20, sulla statale 45 della Val Trebbia, nel tratto tra Torriglia e Montebruno. All'altezza della frazione di Ponte Trebbia è caduto un grosso albero che ha bloccato la strada. Dopo la rimozione e la messa in sicurezza la viabilità è stata ripristinata.

Sempre nella zona di Torriglia c'era stata una frana anche nella serata di lunedì 24 giugno 2024, sulla strada comunale che collega il centro con la frazione di Pentema. Altre frane, nelle ultime ore, si sono invece verificate nel comune di Lumarzo in località Ferriere e a Borzonasca.

Previsioni meteo 26 e 27 giugno

Per quello che riguarda le previsioni meteo, mercoledì 26 giugno 2024 a Genova gli esperti di 3BMeteo tratteggiano una giornata genovese con cieli in prevalenza poco nuvolosi e qualche addensamento nelle ore centrali con possibili deboli piogge e rasserenamenti in serata. Giovedì 27, invece, leggero miglioramento, ma ancora nuvole e variabilità.

