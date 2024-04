Frane e maltempo: il punto sulla viabilità tra strade chiuse e riaperte

Nella serata di lunedì 1° aprile 2024 arrivano buone notizie per gran parte delle strade coinvolte dalle frane delle ultime ore, la viabilità è stata ripristinata, almeno parzialmente, in quasi tutte le situazioni più critiche.

Alle ore 20:00 il Comune di Mele ha comunicato che, in seguito all'intervento di Anas la Statale del Turchino è stata riaperta a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Il tratto era stato chiuso in seguito a una frana in località Fado nella notte.

Alle ore 19 è stata invece riaperta via San Carlo di Cese, sulle alture del ponente, chiusa dalla mattinata di Pasquetta per la caduta di un albero e di un palo della luce, con relativo intervento dei vigili del fuoco prima e dei tecnici dell'energia elettrica in un secondo momento.

Situazione risolta più in fretta, invece, in via delle Fabbriche sopra a Voltri: alle sette del mattino era stata chiusa all'altezza del civico 85 per una frana con caduta alberi e altre piante pericolanti, riapertura intorno alle ore 14.

Ancora persone isolate a Bargagli

Rimane chiusa, invece la statale 45 alla Presa di Bargagli, l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha spiegato nel corso della giornata: "Si continua a lavorare per rimuovere il materiale, nonostante in queste ore le piogge siano proseguite. L’obiettivo resta quello di riaprire, almeno a senso unico alternato, entro la fine della settimana. Martedì alle 18 saremo di nuovo a Bargagli per fare il punto". Rimangono isolate circa 400 persone residenti nelle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso, l'attività didattica per i ragazzi residenti in queste zone è stata sospesa fino al 5 aprile. Sul posto c'è un presidio del 118 per emergenze e ci sono i volontari della protezione civile.

