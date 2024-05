Francobollo dedicato a Guido Rossa, il ministro Urso a Cornigliano per la presentazione

Sabato mattina, 1 giugno 2024, a Genova, presso lo stabilimento Acciaierie d'Italia, si terrà la cerimonia di presentazione del francobollo dedicato a Guido Rossa, operaio e sindacalista dell'Italsider di Cornigliano, assassinato durante gli anni di piombo dalle Brigate Rosse.

L'iniziativa, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si terrà alle ore 8 presso l'aula di formazione scuola siderurgia nello stabilimento di Acciaierie d'Italia in via della Superba.

Dopo i saluti introduttivi di Giancarlo Quaranta, commissario straordinario di Acciaierie d'Italia, interverranno: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Marco Bucci, sindaco di Genova; Armando Palombo, Rsu Fiom;

don Franco Molinari, cappellano del lavoro Italsider.