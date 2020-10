Cadavere in via Spataro, la vittima si è gettata dal balcone

Nessun delitto né aggressione sfociata in tragedia, ma un gesto volontario: Franco Rapuzzi, il 74enne trovato senza vita in via Spataro, a Sampierdarena, sabato mattina, si è tolto la vita.

A sostenerlo sono gli accertamenti condotti dal medico legale durante l’autopsia: la ferita alla schiena che inizialmente sembrava riconducibile a un’arma da taglio si è rivelata invece una ferita causata dalla rottura di un osso durante la caduta dal secondo piano del palazzo di Sampierdarena dove l’uomo viveva, ospitato da un amico, scontando i domiciliari.

La Squadra Mobile di Genova, coordinata da Stefano Signoretti, aveva avviato le indagini poco dopo il ritrovamento del cadavere da parte di un passante, sabato mattina. I coinquilini del 74enne - altre due persone oltre all’amico, conosciuto durante un periodo in carcere - erano stati a lungo ascoltati dagli investigatori, cui avevano riferito che l’uomo era depresso.

L’ipotesi iniziale degli inquirenti era che si trattasse di un gesto volontario, ma la ferita rinvenuta sulla schiena del 74enne aveva spinto ad aspettare l’autopsia per fugare ogni dubbio.