Addio a Francesco Surace, il commissario amico degli animali

É mancato a soli 60 anni Francesco Surace, in forza al Nucleo Guardie Zoofile di Genova, da tempo combatteva contro un brutto male.

Francesco era commissario capo della Polizia Ambientale di Genova. Con la sua preziosa attività in Enpa era riuscito a non far far attendare i circhi e a impedire la mostra nazionale sugli esotici. Il cordoglio del Servizio Nazionale Guardie Zoofile va ai famigliari e al Capo Nucleo delle Guardie Zoofile di Genova Patrizia Bandettini di Poggio

"Una grande persona - ha scritto l'Enpa genovese sui social - Francesco era determinato ma equilibrato. Anche nei suoi ultimi giorni non ha fatto mancare consigli, sempre con gentilezza e senza supponenza. Ci mancherai".

Anche la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini ha ricordato Surace: "Fu una guida per molti, animato da passione, grande competenza, serietà e senso del dovere. Sappiamo che ci sarai sempre, anche se in un'altra dimensione. Onore a te che hai fatto qualcosa di buono in questa Terra".