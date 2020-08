Tragedia in vacanza, muore professore genovese

Francesco Scarlatti, 50enne ingegnere e docente genovese, è morto nei pressi della sua seconda casa sull'isola di Capraia. Appartiene a lui il corpo ritrovato privo di vita nel mare di Capraia lunedì scorso 24 agosto.

Secondo gli inquirenti, che sarebbero riusciti a identificare il cadavere grazie alla scheda del telefono ritrovato nello zainetto della vittima, l'uomo sarebbe morto precipitando dalla scogliera in zona Cala rossa, finendo quindi in mare ormai già privo di vita. Recuperato da una motovedetta della capitaneria di porto, con a bordo i carabinieri e i volontari della Svs, il corpo dell'uomo si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'autopsia per chiarirne le cause del decesso.

Docente dal 2001 del corso di Analisi e valutazione ambientale al Politecnico di Milano e libero professionista specializzato in valutazione di impatto ambientale, sicurezza in ambito edile, valutazione di rischio incendio e progettazione impianti radio telecomunicazioni (da più di venti anni collaboratore dello Studio Tecnico Ambientale di Genova), Scarlatti stava trascorrendo un periodo di vacanza nella sua seconda casa sull'isola. Lunedì scorso il tragico ritrovamento del corpo dell'uomo, presumibilmente morto da diverse ore in seguito a una caduta dalla scogliera durante un'escursione.