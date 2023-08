Francesco Cozzi è il nuovo difensore civico regionale

La Liguria ha due nuove figure a ricoprire le cariche di difensore civico regionale e garante regionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Quest'ultimo è stato istituito nel 2007, ma fino a ora, questo ruolo è stato ricoperto dal difensore civico, Francesco Lalla.

Guia Tanda è stata eletta con 29 voti a favore e una scheda bianca, a scrutinio segreto, garante regionale dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. Nata a Genova, laureata in giurisprudenza, è iscritta all'ordine degli avvocati del foro di Genova, la sua attività professionale si sviluppa soprattutto nella materia del diritto privato e del diritto civile e coltiva con particolare interesse le problematiche attinenti al diritto di famiglia e alla tutela dei minori nelle situazioni di conflitto fra i genitori.

Francesco Cozzi è stato eletto con 30 voti a favore a scrutinio segreto Difensore civico di Regione Liguria. Nato a Genova, laureato in Giurisprudenza, nel 2004 è stato nominato procuratore aggiunto presso la Procura di Genova, il 31 dicembre 2015 è stato nominato procuratore di Genova e, in questo ruolo, ha diretto la Direzione distrettuale antimafia e anti terrrorismo e si è occupato dell'inchiesta successiva al crollo del ponte Morandi fino al pensionamento, avvenuto il 6 luglio 2021. Dall'ottobre 2021 è stato nominato dal Senato accademico Garante dell'Ateneo di Genova.

Lilli Lauro, presidente della I Commissione Affari Generali Istituzionali e Nomine, è intervenuta prima delle due votazioni, ringraziando Lalla e riconoscendone il prezioso ruolo di tramite fra Istituzioni e cittadini. Rispetto alla nomina del Difensore civico, il presidente Lauro ha ringraziato Francesco Lalla per il suo lungo impegno e ha ricordato ruolo e funzioni di questa figura di garanzia, che porta lustro alla Liguria e ha ringraziato Francesco Cozzi, della sua disponibilità.

Enrico Ioculano, vice presidente della I Commissione Affari Generali Istituzionali e Nomine, riferendosi alla nomina di Francesco Cozzi, ha riconosciuto la figura di alto profilo, che è stata individuata per ricoprire il ruolo di Difensore civico della Regione Liguria e ha ringraziato il ruolo svolto dal suo predecessore, Francesco Lalla, di cui ha ricordato anche l'incarico ad interim di Garante dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha espresso in aula ringraziamenti a Francesco Lalla per il lavoro svolto in questi anni. Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha sottolineato il lungo e faticoso percorso per arrivare al rinnovo del Difensore civico e alla nomina del Garante.

Il presidente dell'assemblea legislativa, Gianmarco Medusei, ha ringraziato Francesco Lalla per il ruolo svolto in questi anni. Il consigliere segretario Claudio Muzio si è associato ai ringraziamenti espressi dal presidente Medusei.