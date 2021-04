Insegnante 32enne morta di emorragia cerebrale, disposta l'autopsia

Atto necessario per accertare le cause della morte. La donna, 32 anni, era stata vaccinata con Astrazeneca lo scorso 22 marzo. Il 2 aprile il trombo e l'emorragia cerebrale

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesca Tuscano, l'insegnante genovese di 32 anni morta per emorragia celebrale domenica 4 aprile.

L’autopsia è necessaria per cercare di accertare le cause della morte della donna, che è arrivata in ospedale il 2 aprile con un “quadro trombotico ed emorragico cerebrale” e che era stata vaccinata il 22 marzo con il vaccino Astrazeneca.

La morte è stata confermata domenica pomeriggio dall’ospedale San Martino, e la famiglia all’espianto degli organi per la donazione.

«Abbiamo avvisato Aifa dell’accaduto e per ora non sembrano esserci correlazioni dirette - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, domenica sera - ma abbiamo avvisato anche la farmacovigilanza, l’ente che vigila sui farmaci usati sul territorio nazionale, e le analisi sono in corso».