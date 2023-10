Frana a Sant'Eusebio: strada chiusa, modifiche percorso bus

Un muro è parzialmente franato a Sant'Eusebio nella giornata di oggi, mercoledì 18 ottobre e la polizia locale ha dovuto chiudere un tratto di via Val Trebbia, per la precisione all'altezza del civico 80. Fortunatamente la strada ha accessi alternativi e dunque nessuna abitazione è rimasta isolata.

Non ci sono condizioni di particolare pericolo per il momento ma la porzione di via rimane transennata anche per precauzione rispetto al peggioramento delle condizioni meteo.

Anche le linee Amt 480, 482 e 680 hanno dovuto modificare il percorso, ecco come:

Linea 480

Direzione Brignole: i bus, in partenza dal capolinea di Sant’Eusebio, ripercorrono via Mogadiscio e proseguono in direzione viale Thaon di Revel.

Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare.

Linea 482

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Val Trebbia, all’altezza della fermata via Val Trebbia/Case Rosa, invertono il senso di marcia ed effettuano capolinea provvisorio.

Direzione Brignole: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Val Trebbia, via Val Fontanabuona, via Mogadiscio, dove riprendono percorso regolare.

Linea 680

Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare.

Direzione Brignole: i bus, in partenza dal capolinea di Sant’Eusebio, ripercorrono via Mogadiscio, proseguono per via Val Fontanabuona, via Val Trebbia, dove all’altezza della fermata via Val Trebbia/Case Rosa invertono il senso di marcia, continuando per via Val Trebbia, via Val Fontanabuona, via Mogadiscio, dove riprendono regolare percorso.