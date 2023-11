Crolla muraglione a Castelletto: auto e moto travolte, coinvolte diverse palazzine

Paura in via Cabrini, a Castelletto, nel pomeriggio di giovedì 9 novembre, giornata segnata da pioggia incessante e dopo settimane di maltempo, quando un muraglione è crollato poco prima delle 16 travolgendo due auto e una moto, scivolate contro una palazzina.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Genova, polizia locale e ambulanze: secondo le prime informazioni, non dovrebbero esserci feriti. A breve le verifiche tecniche del caso perché il fango che sta scendendo a terra insiste sui palazzi sottostanti, in via Acquarone, una situazione non molto diversa rispetto a quella di via Posalunga lo scorso dicembre.

Non risultano al momento edifici evacuati, ma le valutazioni sono ancora in corso.

Diverse segnalazioni sono arrivate ai soccorritori anche per un presunto principio di incendio: in realtà era una caldaia con poco gas rimasto all'interno che ha preso fuoco ma si è spento quasi subito.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa, fortemente compromessa, si può transitare per via Acquarone.

A proposito di maltempo, crolli e smottamenti, l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone appena una settimana fa aveva detto: "Nelle prossime settimane su un quadro che ha superato i 700 millilitri di pioggia nell'ultimo mese, torneremo ad avere episodi di smottamenti e situazioni delicate dal punto di vista geomorfologico".

