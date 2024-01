Frana Acquasanta, il cronoprogramma dei lavori: quando riapre la strada

I lavori per sgombrare la carreggiata di via Acquasanta, la strada tra Voltri e Mele interessata sabato 6 gennaio da una frana, inizieranno martedì mattina ed entro venerdì si conta di riaprire la strada a senso unico alternato.

La situazione è complessa poiché il versante franoso è ancora pericolante con massi appesi alla collina: questo è quello che è emerso dopo le prime ore di sopralluogo di questa mattina a cura dei tecnici dell'ufficio geologico del Comune di Genova, affiancati successivamente da quelli del Municipio Ponente.

Strada riaperta a senso unico alternato entro venerdì

Nel pomeriggio, dopo i sopralluoghi, è arrivato un primo cronoprogramma: il Comune di Genova ha attivato la somma urgenza per iniziare a liberare la strada già da domattina, martedì 9 gennaio.

"Si procederà a rimuovere i massi pericolanti e a sgombrare la carreggiata che verrà riaperta a senso unico alternato entro venerdì - spiega a GenovaToday l'assessore alle Manutenzioni del Municipio Ponente Davide Siviero -. Dopodiché si procederà con l'intervento di messa in sicurezza del versante, che potrà durare qualche settimana. Nel frattempo la strada rimarrà aperta a senso unico alternato".

La viabilità alternativa

Complicata la situazione della viabilità perché, per non percorrere strade private e accidentate, occorre fare un giro molto più lungo di prima per raggiungere l'Acquasanta: "Consigliamo di passare per la strada delle Giutte - dice Siviero - ovvero dal Turchino, che percorre un'estensione del percorso di una decina di chilometri. Rimane comunque attivo il collegamento ferroviario dalla stazione dell'Acquasanta. Per il resto sto compiendo sopralluoghi da ieri, in costante contatto con la polizia locale e l'assessorato alla Protezione Civile, per monitorare la situazione. Ringraziamo in particolare il consigliere comunale con delega all'Entroterra Alessio Bevilacqua che ci ha dato una mano a rapportarci con i vari uffici comunali competenti".

Quello dell'Acquasanta non è l'unico danno al territorio dopo il maltempo dei giorni scorsi: si sono riscontrati infatti problemi anche a Ceranesi e Torriglia.

L'incontro pubblico per parlare dei problemi della strada

Nel frattempo questo pomeriggio alle 18,30 si terrà un incontro tra cittadini per parlare dei problemi annosi che riguardano la strada. L'appuntamento è nell'area parcheggi di fronte alla società mutuo soccorso di Acquasanta.

L'iniziativa è di Marco Loconte, agricoltore che vive in zona e che dei suoi terreni ha fatto la prima oasi Wwf in provincia di Genova: "La situazione è complicata, via Acquasanta rientra in parte nel Comune di Genova e in parte in quello di Mele, ci sono alcuni tratti in cui passa un'auto sola eppure devono transitare camion, tir e pullmini. Penso che l'emergenza della frana sia un'occasione per iniziare a parlare seriamente delle condizioni della strada, della cura del territorio e della gestione delle emergenze in zona".