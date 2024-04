Nuova frana sul Turchino: statale chiusa

Nuova frana, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, sulla strada statale 456 del Turchino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo perché lo smottamento aveva completamente bloccato la carreggiata in località Fado nel Comune di Mele.

I pompieri hanno verificato l'eventuale coinvolgimento di persone, scongiurandone la presenza. Poi hanno provveduto al taglio degli alberi abbattuti e, in accordo con l'Anas, si è deciso di attendere l'intervento dei mezzi movimento terra, di quest'ultimo ente. Presenti sul posto anche i carabinieri. La strada, a Mele, è stata chiusa in entrambe le direzioni. I percorsi alternativi avvengono lungo la A26 e la viabilità locale, non risultano esserci persone isolate. L’obiettivo è procedere alla riapertura a senso unico alternato entro la giornata di oggi, lunedì 1 aprile.

L'ultima notte è stata complicata sul fronte del maltempo, sono state diverse le situazioni che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sul territorio della Città Metropolitana di Genova. Alberi caduti in strada e frana in via delle Fabbriche a Voltri, albero sulla carreggiata in via San Carlo di Cese sulle alture del ponente, in via Porta degli Angeli sopra Sampierdarena e in via Bobbio in Val Bisagno. Allagamenti tra Multedo e Campi.

Problemi anche nelle altre province. Nel savonese, uno smottamento ha interessato la statale 582 del Colle di San Bernardo a Zuccarello: è stato istituito il transito a senso unico alternato. La provinciale 25 a Sesta Godano (La Spezia) resta chiusa a causa di una frana, non ci sono frazioni né persone isolate.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp