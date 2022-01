Frana sulla statale dei Giovi, la Regione chiede la gratuità della A7 tra Busalla e Ronco Scrivia

Resta al momento chiusa la statale 35 dei Giovi, a Ronco Scrivia: la strada, interessata giorni fa da uno smottamento, rimane non percorribile in quanto la frana è ancora attiva, e l'unica alternativa per muoversi è l'autostrada. Nel frattempo, la Regione si è attivata per ottenere la gratuità del tratto Busalla-Ronco Scrivia sulla A7 in entrambe le direzioni.

“Non appena il movimento franoso si fermerà - dice Giacomo Giampedrone, assessore alle Infrastrutture della Protezione Civile - partiranno le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del fronte, con l’obiettivo di riaprire al più presto a senso unico alternato. Successivamente si procederà a una messa in sicurezza più completa e strutturale per riaprire la strada a doppio senso. Nel mentre, ci siamo attivati con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per ottenere la gratuita sul tratto autostradale".

Al momento l’autostrada resta l’unica alternativa per gli spostamenti in questo territorio: "Quindi – aggiunge Giampedrone, dopo la riunione operativa con Anas, Aspi e Mit – abbiamo chiesto che, come già avvenuto lo scorso anno relativamente a una analoga situazione, questo tratto fosse reso gratuito. Allo stesso tempo il comune di Ronco Scrivia ha richiesto alla Città metropolitana di Genova una deroga per far transitare i mezzi del trasporto pubblico proprio sulla A7 e garantire così i collegamenti. Per quanto riguarda gli interventi sulla frana Anas ha svolto tutte le verifiche necessarie e al momento siamo in attesa che il movimento, ancora in atto, si arresti. La speranza è di poter avviare il cantiere all’inizio della prossima settimana e avviare una attività di manutenzione consolidata per raggiungere la messa in sicurezza della strada".