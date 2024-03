Bargagli: frana sulla statale, strada chiusa e 400 persone isolate

Frana sulla strada statale 45 alla Presa di Bargagli, conseguenza degli ultimi giorni di pioggia, come già accaduto sul territorio genovese e ligure in occasione delle recenti ondate di maltempo.

Pietre, fango e massi sono finiti sulla carreggiata, motivo per cui la strada è stata chiusa all'altezza del bivio per Viganego dalla polizia locale, l'alternativa per il passaggio è il Comune di Davagna, dove però il traffico risulta comunque essere bloccato. La frana è avvenuta intorno alle ore 7 di venerdì 29 marzo 2024, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Si parla di circa 400 persone isolate tra Terrusso, Viganego e Cisiano, tra cui diversi anziani.

Amt ha comunicato che la linea 715 è limitata a Bargagli mentre la linea 725 è momentaneamente sospesa.

Problemi anche nel savonese. Una frana si è abbattuta su Capo Noli intorno alle 4 del mattino sull'Aurelia che è stata chiusa al traffico.

